Janja deseja a Dino ‘maravilhoso mandato’ no STF e diz já estar com saudade

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse nesta quinta feira, 21, já estar sentindo “saudades” do ministro da Justiça, Flávio Dino, na equipe de governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Durante a cerimônia de balanço da gestão de Dino à frente da pasta, a primeira-dama fez um discurso agradecendo o trabalho feito pelo futuro ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Janja disse que todos que trabalham no Ministério da Justiça devem estar com o “coração partido” pela saída de Dino, mas ela ponderou que a missão dele no STF é “muito importante para o Brasil.”

“Ministro, boa sorte! Que você tenha um mandato maravilhoso no STF. A gente sabe que vai ser em defesa do Brasil, da sua população e do seu povo”, disse Janja.

Primeira-dama, Janja Lula da Silva Foto: Evaristo Sá / AFP

Flávio Dino foi aprovado no dia 13 de dezembro pelo Senado Federal para ocupar a vaga no STF que pertencia a Rosa Weber. A cerimônia de posse na Corte deve ocorrer em 22 de fevereiro de 2024.

Entre 1994 e 2006, Dino começou a carreira no Judiciário e foi juiz federal da 1ª Região. Em 2006, foi eleito deputado federal pelo Maranhão.

Em 2014, se elegeu governador do Maranhão no primeiro turno, com 63% dos votos válidos. Quatro anos depois, em 2018, se reelegeu também no primeiro turno, com 59% dos votos válidos.

Continua após a publicidade

No ano passado, trocou o PCdoB pelo PSB, e conquistou uma cadeira no Senado, com mandato até 2031. Ainda em dezembro de 2022, foi anunciado por Lula para comandar a Justiça e Segurança Pública. Neste cargo, ele tinha por função “desbolsonarizar” a Polícia Federal (PF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).