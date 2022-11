No Fantástico, Janja diz se inspirar em Evita e Michelle Obama e que quer ser elo com a sociedade

Publicidade

A futura primeira-dama do Brasil Rosângela da Silva, a Janja, disse que quer “ressignificar o conteúdo do que é ser uma primeira-dama”. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, a mulher do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mostrou a intenção de ser ativa durante o próximo governo, com um “papel mais de articulação com a sociedade civil”.

Durante a entrevista, Janja se emocionou ao lembrar da mãe, que morreu de covid-19, e comentou os desafios da campanha, o relacionamento que teve com Lula enquanto o ex-presidente estava preso e os desafios que ela vê para o mandato que começa em janeiro de 2023.

A futura primeira-dama, Rosângela da Silva, deu entrevista às jornalistas Poliana Abritta e Maju Coutinho, no Fantástico. Foto: Reprodução/TV Globo

Como mostrou o Estadão, Janja e Lula se conhecem desde a década de 1990, nos tempos das Caravanas da Cidadania, quando o petista percorria o País para discutir políticas públicas, e se aproximaram mais durante uma partida de futebol entre artistas e políticos, em um evento do Movimento Sem-terra (MST) em 2017, na cidade de Guararema (SP).

As conversas por telefone começaram logo na sequência, mas o namoro se oficializou quando o petista já estava preso na Polícia Federal de Curitiba. Segundo Janja, na entrevista deste domingo, os dias de vigília do cárcere foram um período muito difícil. “Foram 580 dias de tensão de saber se ele acordaria bem”, contou, mas disse que as cartas trocadas com o ex-presidente durante a vigília tinham “esperança e muito amor”.

Ela relatou que a soltura de Lula, em 2019, “foi um momento de muita felicidade. Um momento que a gente viu a esperança sair daquela prisão”. Depois disso, conta que puderam colocar em prática a união que já haviam combinado em cartas. Lula e Janja casaram-se em maio, em uma cerimônia com amigos e familiares durante a pré-campanha do ex-presidente.

Os meses que seguiram foram muito intensos para o casal, com a campanha presidencial acirrada. Janja participou ativamente do processo, sendo a responsável, inclusive, pelo primeiro telefone de Lula para Simone Tebet (MDB) para buscar o apoio da senadora no segundo turno. Mas, durante a entrevista, ela garantiu que “nada foi nada planejado”. “Não tenho nenhum papel de articulação política”, afirmou.

A socióloga aproveitou para fazer um aceno para Tebet e para a deputada Marina Silva (REDE), que, segundo ela, foram importantíssimas para a disputa no segundo turno.

Ela respondeu, também, críticas sobre o seu envolvimento. “Sinceramente não me incomodei com isso, porque a opinião que importava para mim nesse momento de campanha era a do meu marido, se era importante para ele eu estar fazendo algumas coisas e estar do lado dele”, afirmou.

Durante a campanha, Janja também sofreu ataques por causa de sua aproximação com religiões de matriz africana. Durante a entrevista, reforçou a posição. “Ter sido atacada por conta disso não me diminui. Pelo contrário, acho que ser ligada a uma religião de matriz africana só me dá orgulho”, disse. “Eu sou aquela pessoa que se emociona na missa, com a fala do padre, e também se emociona com o tambor.”

Posse

Janja também falou sobre a programação para a posse de Lula, em 1º de janeiro. “Eu vou estar feliz e, com certeza, eu vou cantar.”

O Estadão já mostrou que a futura primeira-dama planeja uma posse pouco convencional, com o presidente eleito subindo a rampa do Palácio do Planalto ao lado de “Resistência”, a vira-lata que foi primeiro adotada pela vigília da prisão de Lula, que aguardava diante da Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba, e depois pela própria Janja. “Ela é nosso amuletinho. Ela foi adotada pela vigília, ficou alguns meses na vigília, mas como era muito frio em Curitiba ela ficou doentinha, então eu falei, ‘vamos lá Resistência, você vai para a minha casa’”, contou, durante a entrevista.

Lula e Janja com as cachorras Resistência e Paris. Foto: Reprodução/redes sociais

A socióloga pensa, também, em contar com pessoas comuns, sem cargos, para entregarem a faixa presidencial para Lula, no Parlatório do Planalto.

Vida doméstica

O futura primeira-dama do Brasil falou sobre a vida com Lula. Perguntada sobre a energia que o presidente eleito demonstra, apesar de seus 77 anos, Janja disse que leva para o convívio do casal novidades que não faziam parte do cotidiano do petista, como música, filmes e culinária. “Mas acho que o ingrediente principal de tudo isso, de toda essa mistura, é amor mesmo”, acrescentou.

A socióloga contou ainda que o que mais gosta em Lula é o fato de ele ser “bem humorado em casa”. “Ele treina todos os dias. 5h30 ele já está desperto para treinar. É uma coisa que ele faz questão, e às vezes a gente já acorda dando risada das cachorras ou de alguma coisa do dia a dia”.

Sobre o convívio com a família de Lula, ela afirmou que a relação é tranquila. “Tem sido uma construção, uma aproximação tranquila, sem traumas.”

Primeira-dama

Janja disse que duas primeiras-damas que a inspiram são Evita Perón, atriz e líder política argentina que tornou-se primeira-dama do país vizinho quando o general Juan Domingo Perón foi eleito presidente, e Michelle Obama, mulher do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. “Saber que muitas das políticas que foram tentadas no governo Obama foram proposições dela, principalmente na área da saúde, me impressionou bastante”, contou.

Com essa inspiração, ela diz que deve participar ativamente do novo mandato de Lula. “Vou ficar do lado dele, contribuindo no que eu puder contribuir”, garantiu.

Segundo ela, essa participação terá uma certa leveza. “Eu não sou muito uma mulher de muitos protocolos”, afirmou. Mas afirmou o compromisso de tratar de três temas: o combate à violência contra mulheres, a garantia à alimentação e a questão do racismo.

Além disso, destacou a necessidade de pacificar o País, para, em suas palavras, “discutir um pouco mais com a sociedade de que forma a gente transforma esse ódio que a gente vive hoje em relações mais afetuosas, em relações mais saudáveis”. Ela destacou a intenção de “poder fazer esse diálogo com as pessoas que não votaram na gente”.

Na entrevista, ela disse o grande desafio do novo mandato de Lula deve ser “despertar um pouco de solidariedade e compaixão para uma parcela da sociedade brasileira que parece que deixou isso perdido em algum lugar”. “O povo brasileiro é e sempre foi um povo da solidariedade e do amor. Então acho que está latente ali. A gente precisa reacender essa chama.”

Logo depois da entrevista, Janja recebeu uma ligação de Lula e brincou com as jornalistas. “Ele estava mais nervoso do que eu”, disse.