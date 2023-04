Janja publica foto de Lula com gravata nova após repercussão em loja de luxo

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Após visitar uma loja da marca italiana Ermenegildo Zegna, na avenida mais luxuosa de Lisboa, em Portugal, nesta sexta-feira, 21, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, publicou em suas redes sociais uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se preparando para o encontro com o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa.

Janja afirmou ainda ontem ter ido ao local para comprar uma gravata nova para Lula. Na postagem de hoje, ela reagiu às críticas publicadas por opositores em redes sociais, atacando o fato de adquirir qualquer item numa loja tão sofisticada e cara. Escreveu que o petista estava “lindo de gravata nova!”. Em resposta a um internauta que afirmou que a compra foi feita usando o cartão pessoal e não o corporativo, a primeira-dama disse que foi “no dindin mesmo”.

Começando o dia de trabalho aqui em Portugal todo lindo de gravata nova! #quemamacuida 😍❤️ pic.twitter.com/pJ04XSckE5 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 22, 2023

‘Brusinhas’

Nas últimas semanas, Janja se envolveu pessoalmente na polêmica taxação de produtos de até US$ 50 importados por pessoas físicas. Ela foi às redes tentar defender a medida e acabou ampliando os holofotes sobre o tema. E meio à repercussão negativa, o governo recuou e cancelou a medida. Na última quinta-feira, 20, o ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou negociação acordada com a empresa de e-commerce chinesa Shein para que a loja nacionalize 85% de suas vendas em quatro anos, com fabricantes brasileiros. Janja mais uma vez marcou posição sobre o tema e parabenizou o ministro. “O Brasil que queremos tem brusinhas e empregos de mãos dadas!”, escreveu.

Parabenizo o ministro @Haddad_Fernando pelo anúncio de que a Shein pretende nacionalizar 85% das vendas em até quatro anos. O Brasil que queremos tem brusinhas e empregos de mãos dadas! 🤝 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) April 20, 2023

Portugal

Janja acompanha Lula em Portugal na primeira visita à Europa do novo mandato. Está prevista a assinatura de pelo menos 13 acordos bilaterais. Após os encontros no território português, Lula segue para Madrid, na Espanha. Ainda não há definição se o rei espanhol, Filipe VI, receberá o petista para um almoço ou jantar.