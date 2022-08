Janja reage a postagem de Michelle: ‘Deus é sinônimo de amor, não importa qual religião’

A socióloga Rosângela “Janja” da Silva, mulher do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rebateu a publicação da primeira-dama Michelle Bolsonaro que compartilhou, nesta terça-feira, 9, um vídeo em uma rede social em que associa religiões de matrizes afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, às “trevas”. As imagens resgatam a participação de Lula durante um encontro com grupos de religiões africanas em Salvador.

“Eu aprendi que Deus é sinônimo de amor, compaixão e, sobretudo, de paz e de respeito. Não importa qual a religião e qual o credo. A minha vida e a do meu marido sempre foram e sempre serão pautadas por esses princípios”, escreveu Janja, esposa de Lula, no Twitter.

O vídeo foi inicialmente divulgado pela vereadora Sonaira Fernandes (Republicanos-SP) no Instagram nesta segunda-feira. Nele, Lula aparece diante de uma religiosa recebendo pipoca sobre a cabeça. “Lula já entregou sua alma para vencer essa eleição”, escreveu a vereadora bolsonarista. Michelle então recompartilhou no Instagram. “Isso pode, né? Eu falar de Deus, não”, questionou.