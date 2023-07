Janja rejeita volta de militares e governo avalia manter segurança da primeira-dama com PF

BRASÍLIA – A primeira-dama Janja da Silva rejeita a volta de militares do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para sua segurança imediata, como deveria ocorrer nesta semana. Por causa da recusa, o governo federal avalia a edição de um decreto para manter a responsabilidade da Polícia Federal pela proteção da mulher do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A PF assumiu em janeiro a segurança de Lula e sua família após suposta omissão e conivência do GSI nos ataques golpistas de 8 de janeiro, em Brasília. A crise de confiança também motivou o pedido de demissão do general Edson Gonçalves Dias, o G. Dias, primeiro ministro-chefe do GSI no governo Lula. Ele foi filmado interagindo com golpistas no Palácio do Planalto durante a invasão.

Lula e Janja receberam o presidente da Argentina, Alberto Fernández, na segunda-feira, 26; primeira-dama resiste a militares Foto: Wilton Junior/Estadão

Em maio, o presidente nomeou o general Marcos Antônio Amaro dos Santos para assumir o GSI e ele sinalizou que só assumiria o cargo se a pasta voltasse a ter o comando também da segurança presidencial. Por decreto, a PF só poderia continuar a liderar a missão até o fim de junho, o que devolveria a segurança de Janja para o GSI a partir desta semana.

Na quarta-feira, 28, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que Lula havia optado por um modelo híbrido entre GSI e PF. O decreto seria publicado no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira, 30, o que não ocorreu.

Mesmo sem a formalização do modelo híbrido, a resistência da primeira-dama aos militares deve fazer com que o governo edite um decreto, no âmbito do Ministério da Justiça, para manter um grupo específico de mulheres da PF no comando de sua segurança. Porém, nem mesmo o esquema das equipes para Lula está definido.

A direção da PF rejeita a criação de um grupo, ou divisão, com policiais subordinados por decreto ao GSI, mas admite a cessão individualizada de servidores para garantir a segurança do presidente. Procurada, a assessoria de imprensa da primeira-dama afirmou que não comenta questões de segurança.

Nos bastidores, permanece a disputa entre PF e GSI. Depois dos ataques de 8 de janeiro, Lula demitiu dezenas de militares do GSI, em uma tentativa de afastar bolsonaristas do seu entorno.