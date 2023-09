Janja diz que ‘não está feliz’ com demissão de Ana Moser, ignorada por Lula no anúncio da demissão

BRASÍLIA - A primeira-dama Janja Lula da Silva admitiu nesta quinta-feira, 7, estar descontente com a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte. “Eu também não estou feliz”, disse em resposta a uma publicação das redes sociais do empresário Omar Monteiro Jr., dono do Bar do Omar, um reduto da esquerda no Rio de Janeiro. Janja manifestou sua infelicidade 24 horas depois da demissão de Ana Moser.

“Eu não tô feliz com a saída da Ana Moser. Você não tá feliz com a saída da Ana Moser. O Lula não está feliz com a saída da Ana Moser. Não tem ninguém do nosso campo feliz com a saída da Ana Moser. Política é assim mesmo, nem sempre é do jeito que a gente quer”, disse o empresário.

No final de agosto, Ana Moser havia usado sua rede social para agradecer o apoio que vinha recebendo de Janja. O apoio, no entanto, não demoveu o marido da primeira-dama de demitir a ministra para abrir espaço a novos aliados do PP.

Na noite de quarta-feira, 6, véspera do feriado da independência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou uma reforma nos ministérios, demitindo Ana Moser da pasta do Esporte para abrigar o PP, sigla do Centrão.

O deputado André Fufuca (PP-MA), próximo ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), assumirá o Ministério do Esporte. Já a pasta dos Portos e Aeroportos ficará com Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), membro do mesmo partido de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.

Continua após a publicidade

Márcio França, que estava na pasta que foi dada ao Republicanos, assume o novo Ministério para Micro e Pequenas Empresas. A ministra do Esporte não teve o mesmo tratamento.

Como mostrou o Estadão, o anúncio feito na noite de quarta ignorou Ana Moser, que não foi mencionada. A nota da Secretaria de Comunicação também não diz se ela terá outra função no governo Lula. Nesta quinta, 7, ela anunciou a saída do Ministério e também não agradeceu ao presidente.

Logo depois do anúncio, Moser disse ver “com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal”.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acompanhado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, durante o desfile cívico-militar de 7 de Setembro em Brasília Foto: WILTON JUNIOR

“Durante a conversa (com Lula), Ana Moser lamentou que as promessas de campanha, de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem na retomada da gestão do Ministério do Esporte voltada para a implementação de uma política que efetivasse o direito social à prática esportiva”, disse a ex-ministra na nota de despedida.

Alexandre Padilha (Relações Institucionais) disse que Lula tem “grande consideração” pela atleta. O presidente se cercou de mulheres nas comemorações do 7 de setembro, mas não rompeu o silêncio a respeito da demissão da ministra.

Continua após a publicidade

Depois de participarem da programação do Dia da Independência, Janja e Lula embarcaram rumo à Índia, onde participarão do G-20. Antes de chegar a Nova Delhi, a comitiva brasileira fará escala na Tunísia.