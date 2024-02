Jato da FAB que transportava Lula abortou decolagem e voltou para pátio militar em SP; veja vídeo

BRASÍLIA – O jato da Força Aérea Brasileira (FAB) que transportava o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) abortou a decolagem e retornou para o pátio militar do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, neste domingo, 4. Às 16h44, o FAB01, que é o prefixo do avião presidencial quando transporta o chefe do Executivo, iniciou a corrida na pista 01 de Congonhas, mas interrompeu o processo em seguida.

A aeronave, que é um modelo Airbus A-319 foi liberada para iniciar outro procedimento de decolagem às 17h05, sem outras interrupções. A informação foi divulgada pelo site Aeroin, com imagens gravadas e compartilhadas pelo canal Golf Oscar Romeo, no YouTube.

No final de semana, o petista cumpriu agenda na capital paulista. Na sexta-feira, 1º, ele participou da cerimônia do 132º aniversário do Porto de Santos e visitou a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo. Lula também esteve no evento de filiação da ex-prefeita Marta Suplicy ao PT. Marta será vice na chapa encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) na disputa pela Prefeitura da capital paulista.

O Estadão procurou o Planalto e a Força Aérea Brasileira, mas não obteve retorno.

Lula pediu troca do avião filmado em decolagem

PUBLICIDADE O Airbus A319, também conhecido como “AeroLula” foi adquirido em 2004 pelo petista, que estava então no seu primeiro mandato à frente da Presidência da República. Em setembro do ano passado, o Estadão mostrou que o presidente pretendia substituir a aeronave por outra mais confortável.

A opção mais barata, segundo um relatório da FAB, pode custar de US$ 70 milhões a US$ 80 milhões, o equivalente a quase R$ 400 milhões. Lula e a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, querem que o novo “AeroLula” tenha cama de casal e banheiro com chuveiro. Entre as exigências, estão também um gabinete de trabalho privativo, uma sala de reuniões e cerca de uma centena de poltronas semi-leito.

O A-319, atual avião usado por Lula, conta em sua configuração comercial com 12 assentos semileitos e 114 da classe econômica. O Airbus é dividido em três sessões. A principal, na parte frontal do avião tem dez poltronas e leva as principais autoridades. Há ainda uma área reservada ao presidente, com suíte privativa.

No meio da aeronave há uma sala de reunião, com poltronas mais largas e confortáveis, revestida em couro claro, ao redor de uma mesa de trabalho. Na parte traseira, viajam os assessores e demais convidados em cerca de 40 assentos semelhantes aos de aviões comerciais.