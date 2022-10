João Azevêdo, do PSB, é reeleito governador da Paraíba; veja números

Publicidade

João Azevêdo, do PSB, foi reeleito neste domingo, 30, governador da Paraíba no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada às 18h50. Com 100% das urnas apuradas, recebeu 1.221.904 votos, o que representa 52,51% dos votos válidos.

Veja o resultado completo do segundo turno das eleições 2022: apuração por Estado, cidade e zona eleitoral

Pedro Cunha Lima, do PSDB, obteve 1.104.963 votos, o que corresponde a 47,49% dos votos válidos. A diferença entre os candidatos da Paraíba foi de 116.941 votos, ou 5%.

Votação em PB: total, brancos, nulos e abstenções

João Azevêdo (PSB): 1.221.904 votos (52,51%)

Pedro Cunha Lima (PSDB): 1.104.963 votos (47,49%)

Brancos: 61.286 votos (2,39%)

Nulos: 180.953 votos (7,04%)

Abstenções: 517.025 votos (16,75%)

Veja todos os resultados e as últimas notícias das eleições 2022

Continua após a publicidade

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, o peessedebista teve 863 mil votos, o que representa 39,65% dos votos válidos. O tucano conquistou 520 mil votos (23,90%). Os então candidatos superaram Nilvan Ferreira (18,68%), Veneziano (17,16%) e Adjany Simplicio (0,44%).

João Azevêdo, 69, é engenheiro civil pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e professor aposentado do Instituto Federal do Estado (IFPB). Foi eleito governador da Paraíba em 2018, seu primeiro cargo público.