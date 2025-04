João Campos aciona Justiça contra posto de gasolina com seu nome; veja

“O prefeito João Campos esclarece que, para evitar potencial de confundir a população em relação à propriedade do estabelecimento, realizou contato com os responsáveis pelo posto de combustíveis, a fim de solicitar a retirada amigável do nome fantasia adotado. Em razão da recusa, foi ajuizada ação perante o Poder Judiciário, que prontamente reconheceu o direito e atendeu o seu pedido, determinando a modificação do nome fantasia do estabelecimento”, diz em nota.

Em decisão do dia 27 de fevereiro, o magistrado entendeu que o posto violou o “princípio da veracidade da marca” e há uma “violação do direito ao pseudônimo do autor”.