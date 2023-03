As cidades de 15 minutos

No dia em que Francisco Prestes Maia terminou seu mandato, um carro o esperava à frente do gabinete do prefeito, que ficava na Rua Libero Badaró. O político dispensou o motorista, caminhou até o Viaduto do Chá e pegou o bonde logo adiante, na Rua da Consolação. Prestes Maia, prefeito de São Paulo entre 1938 e 1945, abriu mão das mordomias do cargo assim que saiu dele. A anedota é narrada no livro A Capital da Vertigem, de Roberto Pompeu de Toledo.

No episódio, Prestes Maia rejeitou o carro e preferiu o transporte público. Na vida política, fez o contrário. Foi dele o plano de avenidas que se espraiam do centro para os bairros periféricos – as “radiais” –, num desenho que em tudo privilegia os carros. Poucos paulistanos sabem que essa escolha, feita décadas atrás, é responsável pelos congestionamentos que enfrentam hoje.

Em Lisboa, onde moro, a prefeitura decidiu seguir o caminho oposto. A capital portuguesa irá adotar o mesmo plano de Paris: a “cidade de 15 minutos”. A ideia é que o morador faça tudo que precisa sem gastar mais que um quarto de hora em deslocamentos. O projeto inclui ênfase na locomoção a pé ou de bicicleta, imóveis de uso misto – residencial e comercial – e melhoria constante do transporte público. A Câmara de Lisboa ouvirá cidadãos sobre o projeto a partir da próxima semana.

Se Paris e Lisboa miram os 15 minutos, o paulistano fará festa se um dia conseguir resolver seus compromissos em menos de meia hora. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“A ideia da cidade espalhada, que privilegiava o carro e separava residencial de comercial, marcou o urbanismo modernista, do qual Prestes Maia foi um dos expoentes”, diz o arquiteto Vinícius Andrade, entrevistado no minipodcast da semana. “O urbanismo contemporâneo é totalmente diferente. Hoje em dia o modelo de cidade adensada é uma unanimidade.”

Uma unanimidade que independe de ideologia. O presidente da Câmara de Lisboa (equivalente ao prefeito), Carlos Moedas, é de direita – e o projeto que o inspira é o de Paris, governada pela socialista Anne Hidalgo. Segundo Andrade, a ideia da “cidade de 15 minutos” – propagada pelo urbanista colombiano Carlos Moreno – é, antes de tudo, um slogan, que engloba as boas práticas do urbanismo contemporâneo.

O Plano Diretor de São Paulo, concluído na Prefeitura de Fernando Haddad, vai na mesma direção de adensamento e transporte coletivo. Novamente, a unanimidade independe de ideologia. “Projetos anteriores, concebidos por urbanistas do PSDB, já falavam em ‘cidade de 30 minutos’”, diz Andrade. “A ideia já inspira várias outras metrópoles brasileiras.” Se Paris e Lisboa miram os 15 minutos, o paulistano fará festa se um dia conseguir resolver seus compromissos em menos de meia hora.

