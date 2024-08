João Leite fez o quê como candidato? Postulante em BH responde às perguntas mais feitas no Google

BRASÍLIA — Ex-goleiro do Atlético-MG e ex-deputado estadual, João Leite (PSDB) falou sobre sua trajetória política, explicou o voto dele na reforma administrativa e quais causas defende. Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Leite participou do Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão que responde as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das principais capitais do País.

A série de vídeos começou na semana passada. São publicados três vídeos por semana para responder as principais perguntas que os cidadãos de dez capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) fazem sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador maior usado no Brasil.

João Leite, ex-deputado estadual por Minas Gerais. Foto: Willian Dias/ALMG

PUBLICIDADE Nesta semana, o quadro foi à capital mineira. Bruno Engler (PL) participou na sexta-feira e Mauro Tramonte (Republicanos) no sábado. Ao Estadão, João Leite falou das passagens dele como deputado estadual, nas secretárias de Minas Gerais. “Tenho aproximadamente mais de 300 legislações no Estado”, lembrou. Ele também se recordou da passagem dele no Atlético-MG. “Se eu não perdi a conta, foram 11 títulos”, disse. Ele é o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Galo na história. Ele também negou parentesco com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG).

Veja a entrevista com João Leite:

João Leite é parente de Aécio Neves?

Não, não sou parente de Aécio Neves, não. A minha família vem do oeste de Minas, vem de Pitangui, Martinho Campos. Meu leite é um leite de vaca puro dessa região.

João Leite tem quantos títulos no Atlético-MG?

Se eu não perdi a conta, 11 títulos pelo Atlético.

João Leite fez o que como deputado?

Primeiro eu fui vereador em Belo Horizonte. Fiz 12 projetos bem sociais. Como secretário de esporte de Belo Horizonte, como vereador, deputado estadual por sete mandatos e secretário de Estado de Desenvolvimento Social e Esporte. Tenho aproximadamente mais de 300 legislações no Estado de Minas Gerais. Sou autor de diversas leis que organizaram o sistema penitenciário de Minas Gerais, trabalhei muito durante esses sete mandatos.

João Leite defende o quê?

Defendo a vida, defendo as crianças. Tenho muito amor pela minha vida cristã, como seguidor de Jesus, eu defendo todos esses valores da família.

Como vou na reforma administrativa?

Eu votei favorável. Tinha uma proposta minha que era criar uma superintendência ferroviária na secretaria de Infraestrutura do Estado, era presidente da Comissão de Ferrovias da Assembleia. Então eu votei porque foi acatada, além disso, outras propostas, outras emendas de minha autoria.

Uma curiosidade...

Sou casado com a ex-capitã da Seleção Brasileira de Vôleibol, Eliana Aleixo, uma família tradicional de Minas Gerais, o avô dela, Antônio Aleixo, o tio-avô Pedro Aleixo, que foi vice-presidente da República, e nós estamos casados já há 45 anos, temos três filhos e cinco netos. Eliana foi capitã da Seleção Brasileira de Vôlei da Olimpíada de Moscou de 1980.