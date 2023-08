BRASÍLIA – O líder mais conhecido do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), João Pedro Stédile, presta depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga invasões de terra e ocupações promovidas pelo grupo, nesta terça-feira, 15. A oitiva de Stédile é uma das mais aguardadas pela oposição, que tenta ligar as recentes ações promovidas pelo movimento ao governo Lula.

Os requerimentos para convocação de Stédile foram protocolados pelos deputados Kim Kataguiri (União-SP), Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Coronel Assis (PL-MT). Em abril, a bancada ruralista do Congresso Nacional pediu a prisão temporária de Stédile, após a veiculação de um vídeo em que o ativista afirmava que haveria mobilizações do MST em todos os Estados do País, “seja marchas, vigílias, ocupações de terra, as mil e uma formas de pressionar que a Constituição seja aplicada e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregues às famílias acampadas”.

Na véspera do depoimento, Stédile, em entrevista ao jornal Brasil de Fato, acusou os deputados da “extrema-direita” de transformar a CPI “em um circo com todo tipo de estripulias e agressões”, no qual os parlamentares “abusam, deixam de ter posturas civilizatórias e ofendem, para ver se as pessoas reagem de forma intempestiva”.

Ele também lançou um desafio aos membros da CPI. “Eu estou preparado, cinco ou sete horas são normais para nós. Nossos cursos de formação duram dias, alguns duram semanas. Tem curso que dura um mês. Não será um problema.”

Deputados do PT e do PSOL preveem que a oposição possa dar voz de prisão ao líder do MST na sessão, como mostrou o Estadão. Diferentemente do líder da Frente Nacional de Lutas, José Rainha, que esteve no colegiado no dia 3, Stédile não pode ficar em silêncio durante o depoimento que fará nesta terça-feira, 15, porque, até o momento, não tem habeas corpus.