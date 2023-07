JoganoGoogle: Contarato participou de filme de Zé do Caixão; senador responde a perguntas

BRASÍLIA – Fabiano Contarato (PT-ES) é senador da República, delegado de polícia, professor e já participou de um filme de Zé do Caixão. Tudo isso ele contou para o Joga no Google, quadro do Estadão em que políticos respondem às principais perguntas dos brasileiros no buscador.

No vídeo (assista abaixo), Contarato fala da relação com o marido, Rodrigo Grobério, e da relação com os filhos, Gabriel e Mariana, a quem diz ser “apaixonado”. O congressista é um dos mais ativos defensores da pauta LGBTQIA+ e o primeiro senador assumidamente gay na Casa.

O Estadão apresentou as perguntas a Contarato como parte do projeto “Joga no Google”. Semanalmente, a equipe do portal faz a ponte entre os leitores e as autoridades, para esclarecer dúvidas a respeito das pessoas que estão à frente de decisões que impactam a vida do País.

Os questionamentos dos internautas são abrangentes e, muitas vezes, envolvem assuntos pessoais da vida dos políticos e das autoridades. Uma das perguntas mais feitas sobre o senador no Google é: “quem é o marido de Fabiano Contarato?” “Rodrigo Grobério, fisioterapeuta, maravilhoso. Ele é o ponto de equilíbrio”, disse o parlamentar, que ainda confessou amar declamar poesias.

Continua após a publicidade

Os vídeos são publicados uma vez no sábado e outra no domingo. Neste sábado, 8, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, participou do quadro.

Confira a entrevista:

Quem é o marido de Fabiano Contarato?

Rodrigo Grobério, fisioterapeuta, maravilhoso. Ele é o ponto de equilíbrio. Uma paciência para me suportar e suportar eu, Gabriel e Mariana, nossa senhora, só Rodrigo mesmo.

Fabiano Contarato tem filhos?

Sim, são a razão da minha vida, Gabriel, Mariana, sou apaixonado pelos meus filhos.

Fabiano Contarato foi eleito?

Continua após a publicidade

Sim, com 1.117.036 votos pelo Espírito Santo.

Qual a biografia de Fabiano Contarato?

Nossa... Gente finíssima, enjoado, amo ser professor, amo declamar poesia, ser delegado de polícia, e estou como senador.

Qual o partido de Fabiano Contarato?

Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, com muito orgulho.

Uma curiosidade sobre Fabiano Contarato...

Eu fiz um curta-metragem com Zé do Caixão, À meia-noite levarei tua alma, não tem? E foi muito bonito, porque foi projeto na parede externa de uma igreja em Manguinhos, no Espírito Santo. Essa é uma curiosidade que pouca gente sabe.