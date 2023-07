BRASÍLIA – Além de senadora, Damares Alves (Republicanos-DF) é advogada, educadora e fez carreira contando histórias infantis. Ela contou um pouco mais da sua trajetória de vida para o Joga no Google, projeto do Estadão que traz respostas às curiosidades mais comuns feitas por pelos brasileiros sobre políticos no buscador.

A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro também contou fazer parte da Igreja Batista Lagoinha, a mesma do pastor André Valadão.

No Senado, Damares tem uma trajetória focada na pauta da infância, em parceria com o senador Magno Malta (PL-ES), e é titular da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de janeiro.

O Joga no Google entrevista figuras conhecidas da política brasileira para mostrar curiosidades sobre elas

Damares aparece no quadro neste sábado, 1º.

Ao Estadão, Damares afirmou que pretende voltar para as salas de aula para contar histórias infantis, algo que, segundo ela, fez desde o começo da carreira na educação. “Não só conto como também escrevo histórias infantis e quero, assim que puder, voltar para a sala de aula para contar histórias infantis”, disse.

De presente, ainda deu mais uma informação curiosa sobre si: ela adora chicletes.

Confira a entrevista:

Damares Alves é de qual igreja?

Eu sou originária da Igreja Quadrangular, e hoje estou na Igreja Batista Lagoinha.

Damares Alves é de onde?

Nasceu em Paranaguá, Paraná.

Qual o currículo de Damares Alves?

Advogada, educadora, militante em defesa da vida e da família e da questão de direitos humanos.

Damares Alves é de qual partido?

Republicanos.

Uma curiosidade sobre a senhora?

Damares adora chicletes. Damares é contadora de história infantil. Eu comecei toda minha carreira na educação contando histórias infantis. Sou contadora de histórias. Não só conto como também escrevo histórias infantis e quero, assim que puder, voltar para a sala de aula para contar histórias infantis.