JoganoGoogle: Jerônimo Rodrigues torce para qual time? Governador da Bahia responde a perguntas

BRASÍLIA – O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), é um defensor do futebol baiano, mas divide o seu coração entre dois clubes rubro-negros: o Flamengo e o Vitória. Essas e outras curiosidades dos brasileiros sobre o chefe do Executivo baiano foram respondidas por ele ao Estadão no episódio desta semana da série de vídeos #JoganoGoogle.

“Por conta da origem do rádio, eu me apeguei ao futebol carioca. E nós temos que mudar um pouco isso, valorizar o futebol baiano. Então, o Flamengo, no Brasil, e na Bahia, o Vitória”, explicou o governador.

Jerônimo desbancou Antônio Carlos Magalhães (ACM) Neto, então favorito, na disputa pelo governo da Bahia no ano passado. A vitória do petista não só consolidou o domínio de 15 anos do partido no Estado como foi vital para a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial. O governador afirmou ser aliado de Lula “até o último fio de cabelo”.

O vídeo faz parte da série #JoganoGoogle, que leva aos políticos as perguntas mais comuns dos brasileiros no principal buscador da internet.

Confira abaixo as respostas de Jerônimo Rodrigues:

É casado?

Sou sim.

Jerônimo Rodrigues é Lula?

Demais! Até o último fio do cabelo.

É filho de quem?

Sou filho de uma costureira, Maria Cerqueira Cruz, e de um vaqueiro, Zeferino Rodrigues.

Jerônimo Rodrigues torce para qual time ?

Quem é Jerônimo Rodrigues?

Eu sou indígena, sou professor, sou pai de um filho, o João Gabriel, e estou governador para ajudar o Brasil e a Bahia a focarem em um trilho de desenvolvimento.

Uma curiosidade sobre o senhor...

Você me pegou de surpresa, mas, na verdade, eu não tenho nenhum segredo. Todos os meus costumes, agora com as redes sociais, acabo explanando. Gosto de dormir pouco. Gosto de acordar cedo. Poucos segredos.