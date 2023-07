JoganoGoogle: Mourão é general de quantas estrelas? Senador responde a dúvidas de internautas

BRASÍLIA – Senador eleito pelo Rio Grande do Sul nas eleições de 2022, Hamilton Mourão (Republicanos-RS) se destacou na política por ter sido vice-presidente do governo Jair Bolsonaro (PL), mas parte do eleitorado ainda pergunta ao Google sobre qual é a sua patente no Exército. Ao quadro #JoganoGoogle, do Estadão, o senador afirmou ser general de quatro estrelas, o posto mais alto da força terrestre.

O senador ainda explicou aos leitores seu grau de parentesco com o general de Exército Olímpio Mourão Filho, que foi um dos autores do Plano Cohen. O documento fraudado pelos militares consistia numa manobra para justificar o golpe do Estado Novo, em 1937, sob o argumento de que o movimento comunista brasileiro tramava tomar o poder.

“São dois ramos distintos da família Mourão. A minha família é oriunda do Nordeste e a família do Olímpio Mourão era de Minas Gerais”, disse o parlamentar.

Essas e outras respostas estão reunidas em mais um vídeo da série #JoganoGoogle, que leva aos políticos as perguntas mais comuns dos brasileiros no principal buscador da internet. Os vídeos publicados sempre aos finais de semana pretendem fazer a ponte entre os leitores e as autoridades para esclarecer dúvidas a respeito das pessoas que estão à frente de decisões que impactam a vida do País.

Confira abaixo as respostas de Mourão:

É general de quantas estrelas?

Quatro estrelas, que é o último posto no Exército brasileiro.

É Lula ou Bolsonaro?

Hamilton Mourão é Bolsonaro.

Hamilton Mourão tem parentesco com Olímpio Mourão?

Não, são dois ramos distintos da família Mourão. A minha família é oriunda do Nordeste e a família do Olímpio Mourão era de Minas Gerais.

É casado?

Sim, Hamilton Mourão é casado com Paula, que é a minha segunda esposa. Minha primeira esposa faleceu e com ela eu tive dois filhos e cinco netos.

É candidato?

Fui candidato, né? Agora sou senador eleito.

Um curiosidade sobre o senhor...

Olha, minha gente, muita gente me olha aqui, né, general do Exército e tal e coisa... Mas quando eu estava na fase final da minha carreira, onde a gente pode ser promovido ou não, eu estava planejando qual seria o meu futuro, e o meu futuro seria ser professor de História.