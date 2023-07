JoganoGoogle: Wellington Dias é ministro do quê? Titular do governo Lula responde a perguntas

BRASÍLIA – Apesar de ser o responsável pela coordenação do programa vitrine do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o Bolsa Família, muitas pessoas não sabem que Wellington Dias é o titular do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. O Estadão levou essa e outras dúvidas das pessoas que ficam entre as mais frequentes no Google para que o ministro respondesse.

Dias afirmou que é católico e não evangélico, como muito creem. O ministro também respondeu aos leitores do Estadão uma das perguntas mais feitas ao Google: “O que aconteceu com Wellington Dias?”.

“Wellington Dias era um garoto lá atrás que só queria ser vaqueiro. Era meu sonho ser vaqueiro no sertão do Piauí e a educação abriu portas para mim, permitindo que eu pudesse ser bancário, escritor, estar na Academia Piauiense de Letras. Enfim, chegar à condição de ministro do Desenvolvimento Social e servir a quem mais precisa”, respondeu.

Licenciado do mandato de senador, para o qual foi eleito em 2022, o ministro é o personagem desta semana no “Joga no Google”, uma série em vídeo original do Estadão que faz a políticos e autoridades as perguntas mais frequentes sobre eles no buscador.

Continua após a publicidade

Os vídeos são publicados uma vez no sábado e outra no domingo. Neste domingo, 9, o senador Fabiano Contarato (PT-ES) participará do quadro.

Confira a entrevista:

Wellington Dias é ministro do quê?

Ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Um grande nome e um grande desafio.

Wellington Dias é evangélico?

Aqui você vai me causar confusão. Na verdade, eu sou católico. A minha esposa e os meus filhos são evangélicos e nas orações e na fé professamos ao mesmo Deus.

Qual o partido de Wellington Dias?

Continua após a publicidade

O meu partido é o Partido dos Trabalhadores (PT). O único partido da minha vida. Filiado desde a fundação em 1980 e me abriu oportunidades: ser vereador, deputado estadual, federal, senador, governador quatro vezes e buscando honrar toda essa história humanitária.

O que aconteceu com Wellington Dias?

Wellington Dias era um garoto lá atrás que só queria ser vaqueiro. Era meu sonho ser vaqueiro no sertão do Piauí e a educação abriu portas para mim, permitindo que eu pudesse ser bancário, escritor, estar na Academia Piauiense de Letras. Enfim, chegar à condição de ministro do Desenvolvimento Social e servir a quem mais precisa.

Wellington Dias é senador?

Senador da República pela segunda vez. É o segundo mandato que exerço de senador pela confiança do povo do Piauí. Quero honrar essa confiança do povo do meu Estado e do Brasil.

Uma curiosidade sobre Wellington Dias...

Eu gosto muito de jogar bola, embora jogue muito ruim. Tenho um time chamado KLB (Ki Lapa de Bucho). Também toco mal, mas gosto de tocar. Canto ruim, mas gosto de cantar. Aliás, digo sempre que a vida e a felicidade é a gente que faz. É a gente que corre atrás.