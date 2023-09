Prefeito de Boa Vista veta show de Johnny Hooker por dizer que ‘Jesus é travesti’

BRASÍLIA - O prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique (MDB-RR), vetou nesta segunda-feira, 25, um show do cantor de MPB Johnny Hooker após religiosos resgatarem uma apresentação em que o artista disse que Jesus Cristo seria “travesti, transexual e bicha”. A presença de Hooker no evento Mormaço Cultural 2023, que irá ocorrer entre os dias 26 e 1º de outubro na capital de Roraima, foi escolhida pelos moradores da cidade em uma votação, mas foi cancelada por ordem do prefeito.

Nas suas redes sociais, Henrique disse que Hooker foi “desaprovado por muitas pessoas através de manifestações públicas” durante o final de semana, e pediu desculpas aos moradores da cidade. “Eu estava fora do Brasil, em um evento de primeira infância, e no meu retorno, sábado, me deparei com esses questionamentos”, disse.

“Respeito é algo que não abro mão. Todos sabem dos meus princípios e dos meus valores e, como prefeito, sempre vou fazer o melhor pelas pessoas e pela cidade de Boa Vista. De imediato, iniciamos as tratativas jurídicas e, a meu pedido, a Fetec (Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura de Boa Vista) cancelou essa atração do festival”, afirmou o prefeito.

Nos comentários da publicação do prefeito, alguns seguidores afirmaram que a ação de Henrique agrada uma bolha religiosa e rebaixa a pluralidade de artistas no evento. Outros parabenizaram Henrique pelo veto, dizendo que a presença do artista “repudiava valores cristãos”.

As “manifestações públicas” citadas pelo prefeito remetem a um show polêmico que Hooker fez em julho de 2018, no Festival de Inverno de Garunhuns (FIG), no interior de Pernambuco. O prefeito do município pernambucano havia tentado vetar a peça “O Evangelho Segundo Jesus, Rainha do Céu”, estrelada pela atriz trans Renata Carvalho, que representava Jesus como uma mulher transexual. Como forma de repúdio, o cantor abriu a sua participação falando que Jesus era “travesti, transexual e bicha”.

“Eu estou aqui hoje pra dizer pra vocês que Jesus é travesti, sim, Jesus é transexual, sim, Jesus é bicha, sim, p*! Pode vaiar a vontade. Enfia a vaia no c*”, gritou o cantor na abertura do show em 2018.

O Mormaço Cultural 2023 irá receber os rappers Xamã, Emicida, Duda Beat, a banda de rock Biquíni e a sambista Alcione. Também irão se apresentar a cantora de MPB Vanessa da Mata e o grupo de reggae Chimarruts.

O Estadão procurou a assessoria do cantor Johnny Hooker e a Fetec mas, até o momento do fechamento desta reportagem, não obteve retornos.

Quem é Johnny Hooker?

Cantor, compositor, ator e roteirista, Johnny Hooker tem 36 anos e é oriundo do Recife, capital de Pernambuco. Suas músicas são classificadas no gênero MPB, mas o artista faz produções que exploram o glam rock, o pop, e o brega.

Hooker apareceu no cenário da música nacional com o sucesso do álbum “Eu Vou Fazer Uma Macumba pra Te Amarrar, Maldito!” que rendeu o Prêmio da Música Brasileira de Melhor Canto, no ano de 2015.