Jornadas de junho: ‘Começou a ficar bem assustador’; assista a relatos de repórteres do ‘Estadão’

As jornadas de junho de 2013 mudaram a dinâmica da cobertura da imprensa de grandes manifestações. A violência nas ruas levou à adoção de uma série de protocolos de segurança para garantir a integridade dos repórteres responsáveis por captar imagens e relatar os desdobramentos dos atos que começaram contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo de R$ 3 para R$ 3,20 e culminaram em uma onda de protestos difusos pelo País.

Dois repórteres fotográficos do Estadão contam os desafios do trabalho naqueles atos que marcam o fim da Nova República e desembocam na República Digital, como mostra a série de reportagens especiais sobre os dez anos das jornadas. Assista ao vídeo e relembre o impacto das manifestações de junho na produção jornalística:

“Lembro de que, quando eu havia sido pautado para cobrir a manifestação, eu não tinha ideia do tamanho que ia tomar, a violência, no caso. Lembro que no Teatro Municipal, onde foi a concentração, já havia um clima de nervosismo entre os manifestantes. As pessoas tentavam levantar bandeira de partido, e as pessoas arrancavam a bandeira. Tudo isso já era muito estranho. Ali todo mundo começou a sentir um clima mais pesado”, lembra o repórter fotográfico Daniel Teixeira.

Dez anos das jornadas de junho + 7

Com a crescente violência dos manifestantes e das forças de segurança, máscara, capacete e colete viraram itens essenciais na cobertura. “Um guarda-civil despejou um bastão inteiro na minha cara, até que eu perdi muitas fotos que ficaram fora de foco, porque eu não conseguia enxergar direito o que eu estava fazendo”, relata o repórter fotográfico Tiago Queiroz. “Junho de 2013 tem o cheiro do gás. Me vem o cheiro do gás quando lembro de 2013. E e o som das bombas explodindo, essa névoa, fotos desfocadas.”