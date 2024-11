Jornalismo tem assumido cada vez mais o protagonismo de investigar corrupção, apontam especialistas

O jornalismo investigativo enquanto mecanismo de incentivo para a mobilização da sociedade foi abordado durante o terceiro painel do 9º Seminário Caminhos Contra a Corrupção: Integridade e Transparência, que acontece nesta segunda-feira, 4, por meio de uma parceria entre o Instituto Não Aceito Corrupção (Inac) e Estadão. Os convidados abordaram casos de repercussão mundial e nacional, como o caso Marielle Franco, que envolveram uma intensa investigação jornalística.

Com mediação da presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) e editora do Estadão Verifica, Kátia Brembatti, o debate contou com a participação com dos jornalistas investigativos Valmir Salaro, Vera Araújo e o professor e escritor Eugênio Bucci.

Painel contou com a mediadora Kátia Brembatti, dos jornalistas investigativos Valmir Salaro e Vera Araújo e do professor Eugênio Bucci Foto: Tiago Queiroz/Estadão

PUBLICIDADE Vera Araújo, que acompanhou durante seis anos e 7 meses os desdobramentos do caso Marielle no jornal “O Globo”, compartilhou seu envolvimento com a investigação desde o início, passando pelo contato com pessoas próximas às vítimas e identificação de testemunhas. Recentemente, o caso contou com a condenação dos assassinos confessos da vereadora. A jornalista relembra a estranheza com a lentidão do processo e o episódio no qual foi maltratada pelo então chefe da policia, o delegado Rivaldo Barbosa, que a chamou de mentirosa quando ela compartilhou suas descobertas. Barbosa também acabou sendo preso por envolvimento no assassinato da vereadora.

A dificuldade em lidar com a corrupção também foi presenciada por Vera quando ela notou que, em suas conversas com fontes ligadas a polícia, o nome de Ronnie Lessa já era apresentado como um dos principais suspeitos, antes mesmo do indiciamento ex-policial militar, por conta das características comuns em outras execuções do assassino.

A jornalista também contou sobre casos nos quais as investigações policiais só começavam a ter novos desdobramentos a partir da divulgação que a imprensa realizava sobre suas descobertas nos crimes.

Segundo professor Eugênio Bucci, o jornalismo tem assumido cada vez mais, por necessidade, o protagonismo de investigar irregularidades por conta própria, sem se contentar apenas com a reprodução de declaração das autoridades.

Os convidados também concordaram que, ao flagrar e divulgar as irregularidades daqueles que possuem poder, o trabalho jornalístico alerta a população que, por sua vez, passa a pressionar os órgãos competentes a tomarem as ações necessárias.

O jornalista investigativo Valmir Salaro, durante seus 45 anos de atuação na cobertura policial, aponta que é nítido o aumento da corrupção, que parte de uma minoria, mas que consegue impactar todo o sistema. “Quando o inimigo está dentro da própria casa, como você vai investigar o caso?”, indaga.

Salaro também relembrou do caso da Máfia dos Fiscais, no qual, com a ajuda de uma jovem empresária, que fez uma denúncia por meio da central de escuta da TV Globo, foi descoberto um esquema de propinas envolvendo a regulamentação de imóveis comerciais em São Paulo. O jornalista destacou a importância de contar com pessoas dispostas a se expor nesses casos, para atuar em conjunto com o jornalismo.