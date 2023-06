A jornalista Monica Gugliano estreia nesta terça-feira uma coluna semanal em Política no Estadão. Com vasta experiência na cobertura dos Poderes nas três últimas décadas, Monica passa a integrar o time do jornal para também produzir reportagens especiais.

Monica nasceu em Buenos Aires e veio para o Brasil ainda criança. Ela cresceu em Porto Alegre, onde se formou em Jornalismo na Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos), da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS).

Jornalista Monica Gugliano estreia coluna no Estadão Foto: Arquivo Pessoal

Como repórter, Monica iniciou a carreira na Zero Hora, veículo pelo qual foi transferida para Brasília em 1990. Na capital federal, passou também pelo jornal O Globo. Atuou ainda como colaboradora do Valor Econômico, da revista Piauí, da Agência Pública e do site NeoFeed.

Monica acumula experiência em reportagens de política e também de internacional. Ao longo da carreira, ela viajou a trabalho para Coreia do Norte, Cazaquistão, China, Estados Unidos, além de países da Europa e da América do Sul. Traz no currículo dois Prêmios Esso e uma menção honrosa no Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos.

A repórter vem reforçar a equipe da editoria de Política e se soma a outros colunistas que publicarão diariamente no Estadão. De segunda a sábado, os jornalistas Marcelo Godoy, Monica, Vera Rosa, Adriana Ferraz, Francisco Leali e Leonencio Nossa – nesta ordem – escreverão suas colunas sobre a política em Brasília e São Paulo para publicação no portal estadao.com.

A editoria de Política no último mês lançou o projeto #JoganoGoogle, que aos fins de semana traz autoridades da política respondendo a perguntas mais buscadas pelos internautas na plataforma. A jornalista Roseann Kennedy, com longa experiência em Brasília, assumiu também a Coluna do Estadão. Também aos fins de semana, um fio no Twitter mostra o que o leitor pode reler o que de mais importante foi publicado na semana.