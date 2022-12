Preso por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira, 12, em Brasília, o indígena José Acácio Serere Xavante, que se apresenta como cacique do Povo Xavante, é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e se notabilizou por fazer discursos acalorados em manifestações contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.

José Acácio tem 42 anos e é pastor evangélico. Ele foi candidato à prefeitura de Campinápolis (MT) em 2020 pelo Patriota, mas não se elegeu. Em documento submetido à época ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ele se apresenta como missionário e líder da Terra Indígena Parabubure, localizada naquele município e pertencente à Amazônia Legal.

Leia também Bolsonaristas tentam invadir PF e queimam ônibus em Brasília; polícia cerca hotel de Lula

O Povo Xavante está espalhado por diversas terras indígenas localizadas no leste matogrossense, na região da Serra do Roncador, próximo ao Rio das Mortes.

Manifestantes queimaram carros e tentaram invadir sede da PF após a prisão de Serere Xavante. Foto: Wilton Junior/Estadão

Bolsonaristas inconformados com a diplomação de Lula promovem confusão no centro de Brasília. PM reprime com tiros de gás de pimenta e bombas de efeito moral. Manifestantes tocaram fogo em um ônibus e um carro. pic.twitter.com/teY7MbNreF — Francisco Leali (@fleali) December 13, 2022

Em vídeo obtido pelo Estadão, Acácio afirma, durante uma manifestação em frente ao Congresso Nacional, que a democracia está sendo “atacada” pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF. O indígena chama o magistrado de “bandido” e acusa a campanha de Lula de ter “roubado votos”. “Lula não foi eleito”, diz, repetindo alegação falsa. “Não podemos admitir que ele suba a rampa e ocupe o cargo maior desse País.”

O indígena foi preso sob suspeita dos crimes de ameaça, perseguição e abolição violenta do estado democrático de direito. O mandado de prisão sustenta que Serere Xavante usa sua posição como líder indígena para arregimentar pessoas a “cometer crimes, mediante a ameaça de agressão e perseguição do presidente eleito e dos ministros do STF Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso”.

Shoppings e hotéis abrigam dezenas de trabalhadores que não conseguem voltar pra casa. Ônibus incendiado por golpistas pic.twitter.com/ivYHV7TubH — Felipe Frazão (@felipefrazao_) December 13, 2022

Após o cumprimento do mandado de prisão, decretado no fim de semana, manifestantes atearam fogo a ônibus, carros e objetos em frente à sede da Polícia Federal em Brasília, mostram vídeos que circulam nas redes sociais.

Pastor indígena gravou vídeo pedindo calma aos manifestantes.

Em mensagem publicada após a prisão, o suposto cacique pede que os manifestantes tenham calma e cessem o vandalismo ocorrido na noite de segunda-feira. “Estou em paz e quero pedir que os senhores não venham fazer conflito, briga ou confronto com a autoridade policial, e venham viver em paz. Não pode continuar o que aconteceu, infelizmente, essa destruição dos carros, o ataque à sede da Polícia Federal”.