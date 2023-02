José Dirceu está ‘evoluindo bem’ e deve sair da UTI amanhã, diz filho

O ex-ministro José Dirceu está se recuperando bem após passar por cirurgia no cérebro, segundo seu filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR). O parlamentar afirmou nesta sexta-feira, 24, que a operação foi bem sucedida, conforme avaliação da equipe médica.

“Hoje ele já mandou um áudio, recuperação evoluindo bem, amanhã já deve sair da UTI, médicos avaliam que a cirurgia foi muito bem sucedida”, disse Zeca Dirceu.

Zeca Dirceu (PT-PR) e José Dirceu no evento de aniversário de 43 anos do PT, no início de fevereiro. Foto: Reprodução/Twitter/Zeca Dirceu

José Dirceu foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, e passou por uma cirurgia no cérebro nesta quinta-feira, 23, após ser diagnosticado com um quadro de hematoma subdural. O procedimento foi feito com o intuito de drenar líquido e desfazer um coágulo.

Ainda na quinta-feira, Zeca Dirceu afirmou que o quadro do pai era estável e que ele havia sido internado em UTI por precaução. O político disse que o diagnóstico de hematoma subdural foi feito há algumas semanas.

Zé Dirceu foi ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e presidente nacional do PT entre 1995 e 2002. Em 2006, foi denunciado como um dos líderes do mensalão, esquema pelo qual seria condenado e preso anos depois, após julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele também foi condenado no âmbito da Lava Jato, em 2015. Ao todo, o ex-ministro já foi preso quatro vezes, mas está em liberdade provisória. Na última vez, em 2019, ele foi solto por não haver trânsito em julgado de sua condenação.