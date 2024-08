José Dirceu recebe alta após passar por cateterismo e ficar três dias internado

Assinado pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, mesmo profissional que atende o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nota já afirmava Dirceu seria liberado nesta sexta para ir para casa. Nas redes sociais, o ex-ministro disse que está “bem e recuperado”.

“Gostaria de expressar minha profunda gratidão por todas as mensagens de carinho e orações durante este breve período de internação. Aproveito também para agradecer a atenção, o cuidado e o zelo excepcionais de todos os médicos, enfermeiros e profissionais de saúde que me assistiram nestes dias”, escreveu em uma publicação do Instagram.