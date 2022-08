Juiz manda tirar do ar trecho editado da sabatina do ‘Estadão’ com Tarcísio de Freitas

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) atendeu a um pedido da coligação do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) e mandou retirar do ar uma postagem contendo um trecho da participação do ex-ministro na sabatina promovida na quarta, 24, pelo Estadão em parceria com a FAAP. Nele, Tarcísio diz que não quer ser governador, mas, em seguida explica, afirma que quer é cuidar das pessoas e deixar uma marca.

FR12 SAO PAULO - SP - 24/08/2022 - NACIONAL - SABATINA ESTADAO - O candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), participa da sabatina promovida pelo Estadão em parceria com a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), na região central da capital paulista, na manhã de 24 de agosto de 2022. FOTO: FELIPE RAU/ESTADAO

“Alguém me pergunta: ‘Você quer ser governador de São Paulo?’. Tem muita gente que quer bastante ser governador de São Paulo. Não é o meu caso. Eu quero servir e deixar legado. É completamente diferente”, afirmou, já no final da entrevista. O trecho, no entanto, foi cortado e publicado nas redes sociais pelo presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, com o comentário: ‘Impressiona o gosto do candidato por São Paulo e sua vontade de trabalhar pela nossa terra’.

A edição feita pelo atual superintendente do Sebrae em São Paulo, ex-secretário estadual de desenvolvimento regional e apoiador do candidato Rodrigo Garcia (PSDB) circula pelas redes sociais desde quarta. Nesta sexta, 26, a publicação ainda pode ser vista no Facebook do dirigente partidário. A ação, no entanto, foi considerada pelo juiz José Antonio Encinas Manfre como passível de levar o eleitor ao erro.

“Pode-se depreender que esse vídeo não tenha sido postado em integralidade, pois, ao menos à primeira vista, não verossímil que o candidato haja afirmado não objetivar êxito na eleição para o cargo de governador do Estado de São Paulo”, afirma Manfre, na decisão. “Além disso, ao menos nesta feita, considero ter essa publicação potencialidade para causar prejuízo a esse interessado, pois há a possibilidade de indução do eleitorado em erro.”

O juiz mandou notificar o Facebook para a retirada da publicação da rede. Vinholi afirmou à reportagem que, em sua avaliação, “governar São Paulo é a maior honra” alguém pode ter. “Não vejo vínculos concretos do candidato com o Estado, o que fica ainda mais claro nas suas colocações”, disse o dirigente, que afirmou ainda esperar ser notificado pela Justiça.

Continua após a publicidade