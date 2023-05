Membros do governo avaliam que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de soltar o ex-secretário de Segurança do Distrito Federal Anderson Torres pode significar duas coisas. Uma delas seria que Torres sinalizou disposição em colaborar com a Justiça. A outra, que Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, pode ser o próximo.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, estava preso desde 14 de janeiro. Foto: Adriano Machado/Reuters