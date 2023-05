A conversa de Pacheco com governistas sobre a articulação política

A reunião entre o ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e líderes do governo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que se estendeu por cerca de seis horas, na última segunda-feira (15), buscou aparar as arestas para facilitar a tramitação do arcabouço fiscal na Casa. Alvo de críticas recorrentes no Congresso, a disputa por cargos em ministérios e nos Estados chegou a Minas Gerais e incomodou Pacheco. A tarde foi marcada por diversas ligações para resolver os impasses.

Rodrigo Pacheco, Alexandre Padilha, Jaques Wagner e Randolfe Rodrigues. Foto: Pedro Gontijo/Agência Senado - 15/05/2023

Como resultado, passou a ganhar força um acordo para que o PSD assuma a relatoria do marco fiscal. Nomes da sigla como Omar Aziz (AM) são vistos pelo Planalto como mais maleáveis para conduzir o texto do que Davi Alcolumbre (União-AP), que também é cotado.

Em Minas, aliados de Pacheco reclamam da falta de espaço para fazer indicações em estatais. Um dos casos envolve cargos para a Ceasa. O deputado Padre João (PT-MG) foi responsável por definir o comando do órgão.

Leia também: Pacheco dá ‘chá de cadeira’ em ministros do governo Lula

Outra reclamação é sobre limitações enfrentadas pelas siglas para fazer nomeações, situação do Ministério de Minas e Energia, chefiado por Alexandre Silveira, correligionário e aliado de Pacheco.

Incomodado com o governo, Pacheco já sinalizou que não quer pautar tão cedo a votação do PDL para derrubar o marco do saneamento no Senado. Por ora, ao menos ajudou os governistas a ganhar tempo até negociarem uma solução. O presidente do Senado prefere que o Executivo mande outra proposta sobre o tema, mas o Planalto resiste a essa possibilidade.