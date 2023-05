Circula no Supremo Tribunal Federal (STF) uma avaliação de que as investigações sobre Anderson Torres ainda têm muito a mostrar sobre o suposto envolvimento do ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro com os atos de 8 de janeiro. Até que sejam concluídas, é pouco provável que Torres deixe a prisão. “Temos que aguardar”, disse um dos magistrados da Corte ao ser indagado sobre o assunto pela Coluna.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do DF, está preso desde 14 de janeiro. Foto: Adriano Machado/Reuters