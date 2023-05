Aceno de Tarcísio ao PL gera novo mal-estar com o Republicanos em São Paulo

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fechou um acordo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para emplacar alguém de sua confiança na próxima vaga a ser aberta no Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). A mudança está prevista para ocorrer em setembro, quando o conselheiro Edgard Camargo Rodrigues deve se aposentar. A tratativa coloca Tarcísio novamente em rota de colisão com seu partido, cujas lideranças alegam ser escanteadas na gestão do Executivo paulista e classificam a influência de Valdemar como “interferência indevida”. No Republicanos, o deputado estadual Gilmaci Santos se coloca como candidato ao cargo na Corte.

ABERTO. Valdemar ainda não definiu quem vai indicar. Os deputados Carlos Cezar e Ricardo Madalena, ambos do PL, anunciaram que disputariam o cargo durante uma reunião da bancada. O advogado Carlos Callado, que já defendeu Valdemar, também é cotado. A mulher do presidente da Alesp, André do Prado (PL), é estagiária em seu escritório.

TROCA. A bancada evangélica da Alesp tem pleiteado a escolha de um deputado estadual do PL para o cargo, já que, assim, o pastor André Bueno, primeiro suplente do partido, assumiria uma cadeira na Casa.

TARCISIO BRASÍLIA DF 09.03.2023 TARCÍSIO DE FEITAS/ PALÁCIO DO PLANALTO NACIONAL OE - O Governador da cidade de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), durante entrevista realizada na tarde desta quinta-feira (09) no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: Wilton Junior/Estadão