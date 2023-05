Assembleia de SC aprova supersalários para policiais militares

A Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprovou a reforma administrativa proposta pelo governador Jorginho Mello (PL) que multiplica por cinco a indenização paga a policiais militares. Atualmente, os oficiais recebem acréscimos de 10% do salário e os praças, de 7% dos vencimentos de um coronel. Com a medida, todos esses agentes passarão a receber uma remuneração extra correspondente a 50% do salário. Os ganhos podem ultrapassar os R$ 33 mil.

Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Foto: Alesc

Um requerimento do deputado Matheus Cadorin (Novo) para retirar o trecho da reforma foi votado, mas não foi aprovado.