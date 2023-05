Centrão quer parte de arrecadação prevista em arcabouço para emendas parlamentares

Integrantes do Centrão articulam a inclusão de novos trechos na proposta do arcabouço fiscal para transformar parte do excesso de arrecadação em emendas parlamentares.

Outra alternativa discutida prevê estipular que parte dessa receita extra só poderá ser aplicada pelo governo com autorização do Congresso. O governo teme esse tipo de alteração e tenta convencer o PT a não propor mudanças para que os partidos da oposição façam o mesmo, em um acordo.