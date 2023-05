Controle de emendas está por trás da insatisfação do grupo de Lira com Rui e Padilha

As críticas recentes do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e aliados aos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, têm como pano de fundo o controle das emendas parlamentares. Deputados do Centrão querem centralizar em Lira a lista para definir quem e quanto cada um vai receber das verbas, já que a execução dos valores é utilizada como manobra para negociações no Congresso.

Já o Palácio do Planalto tenta organizar um mapeamento dos repasses para ter em mãos o ‘DNA’ de todas destinações, inclusive em caráter retroativo e, assim, ter mais poder sobre elas. Um dos objetivos é evitar que aqueles que se posicionam contra o governo sejam privilegiados. Isso teria sido um motivo dos atrasos no cumprimento de acordos.

No Legislativo, a responsabilidade pela iniciativa caiu no colo de Rui. Como mostrou o Estadão, o presidente Lula cobrou o ministro da Casa Civil sobre a liberação.

O presidente Lula e o ministro Rui Costa. Foto: Wilton Junior/Estadão - 15/03/2023

Nos corredores da Câmara, deputados brincam que ainda há dúvida se a orientação é pedir as emendas para Lira ou Padilha.

Embora Padilha seja o responsável pela articulação política, parlamentares do Centrão responsabilizam Rui por travar os repasses e por supostamente tentar influenciar Lula a supostamente tirar poder de Lira. Integrantes do Planalto, no entanto, negam envolvimento da Casa Civil.

Congressistas têm sido cada vez mais cobrados por prefeitos pela liberação das verbas diante da queda de arrecadação nos municípios.

