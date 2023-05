Cotada ao STJ busca se aproximar de Janja em viagem a Portugal

A advogada criminalista Daniela Teixeira, que concorre a uma vaga ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), buscou se aproximar da primeira-dama, Janja da Silva, durante viagem do presidente Lula a Portugal, há cerca de duas semanas. Daniela esteve na entrega do prêmio Camões a Chico Buarque.

Daniela Teixeira, de rosa, posa ao lado do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo (esq.), e do deputado estadual Emídio de Souza (dir.). Foto: @daniteixeiradf/Instagram

Nas redes sociais, a advogada também publicou imagens ao lado de integrantes e aliados do governo, como o ministro da Secretaria-geral, Márcio Macêdo, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP). Ela também divulgou uma foto ao lado do próprio Lula.

Como mostrou a Coluna, Daniela também conta com apoio do ministro Flávio Dino (Justiça) e do advogado-geral da União, Jorge Messias.

O nome do desembargador Luiz Guilherme Costa Wagner, do TJ-SP, também tem ganhado força para a indicação ao STJ pela vaga dos juízes estaduais. Ele conta com a simpatia do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e do ministro Márcio França (Portos e Aeroportos).