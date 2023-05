Derrotado nas eleições ao governo de Pernambuco, o ex-deputado federal Danilo Cabral, do PSB, vai assumir o comando da Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste). A demora para ele assumir o cargo é vista por aliados como reflexo da lentidão do governo em efetuar as indicações, que afeta até mesmo aliados. Cabral tem o apoio do senador Humberto Costa (PT-PE).

O ex-deputado federal Danilo Cabral, do PSB, candidato derrotado ao governo do Estado de Pernambuco em 2022. Foto: Wesley D'Almeida