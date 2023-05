O ministro da Justiça, Flávio Dino, já foi alvo de 56 pedidos de convocação no Congresso (53 na Câmara e três no Senado). Auxiliares dizem que, mesmo se ele for a uma por semana, não conseguirá ir a todas neste ano.

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flavio Dino durante audiência na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Foto: Lula Marques/ Agência Brasil.

Leia também: Para Flávio Dino, decisão de Moraes já enquadra big techs