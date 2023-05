Governo colocará caso Allan dos Santos na conta ao decidir sobre espião russo

O governo Lula irá considerar o tratamento dispensado pelas autoridades americanas no caso do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos ao decidir sobre os pedidos de extradição feitos pelos Estados Unidos ao Brasil. A solicitação mais sensível incluída nesta lista é a feita pelos EUA para que o Brasil extradite o espião russo Sergei Cherkasov, que foi preso no ano passado ao se passar por brasileiro para tentar entrar na Holanda. Aliados do ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmam que o governo brasileiro irá tratar os casos americanos com a mesma celeridade que os pedidos brasileiros feitos aos Estados Unidos são analisados -- o que pode ser um mau sinal para Washington.

JUSTIFICATIVA. Dentro do governo, essa posição é defendida com base no “princípio da reciprocidade”, que rege o direito internacional. O imbróglio diplomático colocará o Brasil entre EUA e Rússia. Moscou já havia pedido a extradição de Cherkasov. O caso será analisado pelo STF antes da palavra final, que será de Lula.