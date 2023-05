Haddad deve participar de reunião entre líderes da Câmara e deixa PT em segundo plano

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pretende participar da reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e líderes da Casa, nesta segunda-feira (15), sobre o arcabouço fiscal. Com isso, deve deixar o encontro do PT sobre o mesmo tema, previsto para o final do dia, em segundo plano.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda do governo Lula. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 20/04/2023

Na semana passada, integrantes do PT receberam dois convites para reuniões com a equipe econômica nesta segunda. Um deles, às 15h, com o secretário Guilherme Mello. Depois, às 18h, haveria um encontro da Executiva com Haddad, para o qual a bancada parlamentar também foi chamada.

Aliados de Haddad, no entanto, dizem que ele quer aguardar o desfecho da conversa entre Lira para definir como vai lidar com os petistas, que apresentam resistência a um eventual acordo com partidos do Centrão para aprovar o texto. Ele não definiu nem mesmo se mandará um representante para participar do encontro da Executiva em seu lugar.

Como mostrou a Coluna, essa ala do PT pretendia aproveitar a reunião com Haddad para questioná-lo sobre promessas vinculadas ao marco fiscal.