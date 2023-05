Integrantes da Embratur defendem derrubada de decreto que exige visto de turistas estrangeiros

Auxiliares do presidente da Embratur, Marcelo Freixo, defendem a derrubada do decreto de Lula que retomou a exigência de vistos para cidadãos de Austrália, Estados Unidos, Canadá e Japão entrarem no Brasil. O principal argumento é o de que, ao endurecer os trâmites burocráticos para a visita de turistas, o País reduz a atividade no setor e, consequentemente, perde arrecadação.

Líder do bloco de Arthur Lira (PP-AL) e do PSB na Câmara, Felipe Carreras (PE) protocolou, na última quinta-feira (4), um requerimento em que pede urgência para votar a anulação da medida. “Pouquíssimos americanos têm passaporte. Se os exigirmos, eles vão deixar de vir ao Brasil gastar o dinheiro deles aqui”, diz o deputado.

O deputado federal Marcelo Freixo (PSB). Foto: Divulgação/Câmara

Carreras promete tentar convencer integrantes do Planalto e o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-SP), a revogar a medida antes da votação para derrubá-la.

Segundo integrantes da Embratur, o decreto foi alvo de queixas do embaixador do Japão, Hayashi Teiji, com quem Freixo se reuniu em abril. Na ocasião, Teiji avaliou que a exigência de vistos desestimularia os japoneses a visitar o Brasil.