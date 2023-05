Justiça de Alagoas determina que Brakem aumente para R$ 1,4 bilhão valor do seguro-garantia em ação

O Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL) manteve, nesta sexta-feira (12), a suspensão de um bloqueio de R$ 1,1 bilhão das contas da Braskem, e ordenou o aumento de 30% do seguro-garantia de mesmo valor, exigido da companhia pelo afundamento do solo em cinco bairros de Maceió após ação do governo do Estado. Caso a decisão não seja cumprida em 15 dias, os bens da empresa podem ser retidos novamente.

Na decisão, a desembargadora Elisabeth Carvalho Nascimento disse que a medida “reduz os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos” da empresa. Ela também lembrou que o bloqueio havia sido determinado por meio de uma liminar.

Signage is displayed outside the Braskem America polypropylene refinery in Marcus Hook, Pennsylvania, U.S., on Friday, April 8, 2016. Sao Paulo-based Braskem founded its America unit with the 2010 acquisition of polypropylene assets, used in plastic packaging and car parts, from Sunoco Inc. Photographer: Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images Foto: Luke Sharrett/Bloomberg via Getty Images

Ontem, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) anunciou que apresentou uma ação ao Tribunal de Contas da União (TCU) contra a Braskem.

“Ingressei no TCU com uma representação contra a Braskem, responsável em Alagoas pelo maior crime ambiental urbano do mundo. Pedi uma investigação profunda, a reparação integral dos danos e o bloqueio parcial dos ativos da Braskem para evitar qualquer movimentação acionária”, disse Renan pelas redes sociais.