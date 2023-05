Kassab sinaliza apoio à reeleição de Ricardo Nunes

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, diz que dará prioridade à candidatura do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ao definir o posicionamento do partido nas eleições municipais de 2024. Ele avalia que o partido deve escolher um candidato fora da polarização. “Para um partido de centro, o melhor seria se associar a um candidato que não fosse apoiado nem pelo Lula nem pelo Bolsonaro”.

O presidente do PSD, Gilberto Kassab. Foto: Amanda Perobelli/Estadão.

O cacique prevê crescimento de Nunes nas intenções de voto após o início da campanha. “Quem nunca disputou eleições majoritárias não parte com um bom número, cresce durante a campanha”, disse.