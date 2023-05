Lula critica Temer, mas foi Dilma quem colocou grades no Planalto

Apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter criticado o ex-presidente Michel Temer (MDB) pelas grades no Palácio do Planalto, as barreiras foram colocadas durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A instalação ocorreu em 2013, após protestos contra o governo na Esplanada dos Ministérios.

Lula acompanha retirada das grades do Palácio do Planalto. Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República - 10/05/2023

Ao acompanhar a retirada das grades, Lula disse que as barreiras de acesso foram colocadas “em um momento em que o PT já não mandava mais no País, na gestão Temer”. “Significa que quem faz coisa errada tem medo”, disse o presidente.