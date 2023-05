Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante ainda digere o episódio na Agrishow, em que o ministro Carlos Fávaro (Agricultura) afirmou ter sido “desconvidado”. “Enquanto Tarcísio (de Freitas) anunciou R$ 200 milhões em uma linha a taxa Selic (13,75% ao ano), nós oferecemos R$ 2 bi a 7,5% ao ano. Nada contra o Tarcísio, mas mesmo com a descortesia na Agrishow, nós entregamos mais, e sem dinheiro do Tesouro”, disse à Coluna.