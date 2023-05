Integrantes da Alesp dizem que o deputado estadual Milton Leite Filho (União) tem indicado que não deve permanecer por muito tempo no cargo. Ele tem o apoio do pai, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite, para ocupar uma cadeira de conselheiro do Tribunal de Contas da cidade na vaga de Maurício Faria, que se aposenta em junho. O prefeito Ricardo Nunes, no entanto, pretende indicar um de seus secretários.

Deputado federal Alexandre Leite (DEM) e deputado estadual Milton Leite Filho (DEM) participaram da agenda do pai, o vereador Milton Leite (DEM) como prefeito em exercício de São Paulo Foto: Priscila Mengue/Estadão