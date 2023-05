“Não era o que queríamos”, diz líder do governo sobre relatório do arcabouço fiscal

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, nesta terça-feira (16), que o parecer do arcabouço fiscal apresentado pelo relator, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), ficou aquém do que o governo esperava. “Não era o que queríamos”, admitiu Randolfe à Coluna.

Apesar da crítica, o líder reforçou o posicionamento do presidente Lula de que os aliados da base devem aceitar o acordo fechado até antes da deliberação e evitar a apresentação de emendas (sugestões mudanças) em plenário.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). Foto: Agência Senado

Randolfe defende que a negociação continue entre o governo, o relator e os líderes por um texto de consenso na Câmara. Ele frisou, ainda, que expectativa é que o Senado valide a versão que vier da outra Casa.

”Não vamos dar brechas para que outros façam mudanças. E os aliados do governo não podem ir contra o governo”, disse, sobre a apresentação de emendas. “Enquanto não se vota, há espaço para negociar”, acrescentou.

Questionado sobre quais pontos são prioritários para o governo, Randolfe respondeu que o objetivo é construir um texto que seja responsável fiscalmente e socialmente.

Presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), que é correligionário de Cajado, afirmou que ainda vai insistir para que haja responsabilização do gestor pelo descumprimento da meta. “Ficou frouxo (o parecer)”, declarou.