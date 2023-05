Para o petista Lindbergh Farias, deputado federal pelo Rio de Janeiro, a tramitação do arcabouço fiscal no Congresso pode “ser um desastre” se o governo não negociar o relatório de “maneira mais firme”. “O governo e o PT têm que entrar de maneira mais firme para negociar o relatório do arcabouço fiscal. Do jeito que está pode ser um desastre”, diz o deputado.

SP - CONGRESSO/FPA - GERAL - O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), na época ainda exercendo mandato de senador, durante debate na Fundação Perseu Abramo, São Paulo. 05/08/2019 - Foto: Zé CARLOS BARRETTA/FOTOARENA/FOTOARENA/PAGOS Foto: Zé Carlos Barretta/FotoArena