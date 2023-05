As diretorias da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) viraram novo foco de disputa entre o governo Lula e os ruralistas. As indicações de três delas foram adiadas pelo conselho do órgão por falta de entendimento, no final da semana passada.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, no Palácio da Alvorada. Foto: Ueslei Marcelino/Reuters - 02/05/2023

Entre servidores da Embrapa, passou a circular uma mensagem que diz que todos os diretores indicados são alinhados ao PT “por seu alinhamento ideológico” e com base na ”velha política”.