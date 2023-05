Pacheco dá ‘chá de cadeira’ em ministros do governo Lula

O ministro Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, o ministro Jader Filho, das Cidades, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), foram até o gabinete do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nesta terça-feira (9), mas não foram recebidos. Oficialmente, o motivo apresentado por Pacheco foi que ele tinha que abrir a sessão do plenário, que começou pontualmente, às 16 horas. O gesto, no entanto, demonstra uma insatisfação do parlamentar com o governo.

Rodrigo Pacheco. Foto: Rosinei Coutinho/STF

Um dos motivos da irritação de Pacheco foi ter sido pego de surpresa, ontem, pelo anúncio do governo sobre os novos diretores do Banco Central. Os indicados precisam passar por sabatina no Senado.

Assim como Pacheco, o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Vanderlan Cardoso (PSD-MG), também não foi consultado antes sobre os nomes. Ele estava com Pacheco quando os dois viram a notícia pela imprensa.

Alexandre Padilha procurou Vanderlan, dias antes, para avisar que Lula faria a escolha após voltar do Reino Unido, mas sem antecipar quem seriam os indicados.

Pacheco também não gostou do fato de os ministros terem ido ao Senado sem antes comunicá-lo para marcar a conversa. Por isso, resolveu não atendê-los. Após cerca de 30 minutos de espera, os ministros e o líder do governo desistiram e seguiram para outra reunião na Casa.