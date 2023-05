Pacheco tenta emplacar ex-assessor em vaga no STJ

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), tenta emplacar seu ex-assessor Luís Cláudio Chaves no Superior Tribunal de Justiça (STJ). O advogado é um dos candidatos mais fortes para figurar na lista feita pela entidade à Corte. A indicação já foi levada ao secretário de Justiça, Augusto de Arruda Botelho.

Chaves precisa vencer o favoritismo da candidata do grupo Prerrogativas, a criminalista Daniela Teixeira, do Distrito Federal. Ela é próxima do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do Advogado-geral da União, Jorge Messias.

Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, no plenário da Casa. Foto: Wilton Junior/Estadão - 01/02/2023

