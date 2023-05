Pacheco tenta reaproximação com Lira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), quer se reaproximar do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), com quem estava praticamente sem falar nos últimos meses.

Segundo aliados, Pacheco não quer repetir o histórico de disputas entre os ex-presidentes da Câmara e Senado, Rodrigo Maia e Eunício Oliveira. No auge do rompimento entre os dois parlamentares, em 2019, Maia acusou Eunício de pautar projetos de lei considerados “pautas-bomba”, que aumentavam as despesas do governo sem fonte de financiamento. O racha entre os dois presidentes à época provocou uma paralisia no Congresso.

WJBICENTENARIO BRASILIA DF 08.09. 2022 BICENTENÁRIO DA INDEPÊNDECIA DO BRASIL/ CONGRESSO NACIONAL POLITICA OE - O Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, o Presidente da câmara Federal, deputado Arthur Lira e o Procurador Geral da República, Augusto Aras, após o fim da sessão solene em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, realizada na manhã desta quinta-feira (08) no plenário da câmara dos deputados federais, no congresso Nacional, em Brasilia DF. - FOTO WILTON JUNIOR/ ESTADÃO

Sinais particulares, por Kleber Sales. Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado.