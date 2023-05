PL das Fake News: Debate na Câmara deve reunir big techs e Allan dos Santos

Representantes de Google, Twitter e Meta foram convidados para o painel “Institucionalização da censura no Brasil”, na Comissão de Comunicação da Câmara, com o blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. Allan é considerado foragido da Justiça desde outubro de 2021, quando teve sua prisão decretada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele é suspeito de participar de grupos criminosos na internet que promoviam ataques à Corte e a seus integrantes.

O blogueiro Allan dos Santos durante depoimento à CPMI das Fake News, no Congresso, em 2019. Foto: Alessandro Dantas/Agência Senado.

O autor do requerimento é o deputado Gustavo Gayer (PL-GO). A sessão terá como objetivo debater o PL das Fake News, projeto ao qual as bigtechs se opõem. O diretor de Políticas Públicas para América Latina do Twitter, Hugo Rodriguez, a gerente de Políticas Públicas e Relações Governamentais do Google, Roberta Rios, e a gerente de Políticas Públicas da Meta, Kaliana Kalache, também podem participar.

Foram convidados, ainda, o ex-ministro do STF Marco Aurélio Mello e o advogado Ives Gandra Martins.